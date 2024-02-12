Галактионов: Тикнизян сильно вырос за последнее время

Наставник «Локомотива»высказался сорвавшемся трансфере игрока железнодорожниковв «Зенит». Специалист отметил прогресс 24-летнего футболиста.

«Наир — наш игрок, который сильно вырос за последнее время. Я его знаю чуть ли не с детства, когда он у нас играл на чемпионате Европы, конкурируя, кстати, за место в составе с Круговым. Он прошёл все этапы, и его переход из ЦСКА в "Локомотив" происходил на наших глазах.

Тикнизян развивается, даёт результат — и, следовательно, интересен на рынке. Тем не менее лично мне бы хотелось, чтобы у нас команда была с определённым костяком, с боеспособным коллективом. Есть микроклимат в коллективе, дающие разницу. Наир, безусловно, часть существующего костяка. Впрочем, есть футбольная жизнь, никто не застрахован от каких-либо трансферов. И опять же незаменимых у нас нет», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл 10 встреч во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал одну голевую передачу.

Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА.