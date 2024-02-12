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    Галактионов: Тикнизян сильно вырос за последнее время

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    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался сорвавшемся трансфере игрока железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит». Специалист отметил прогресс 24-летнего футболиста.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Наир — наш игрок, который сильно вырос за последнее время. Я его знаю чуть ли не с детства, когда он у нас играл на чемпионате Европы, конкурируя, кстати, за место в составе с Круговым. Он прошёл все этапы, и его переход из ЦСКА в "Локомотив" происходил на наших глазах.

    Тикнизян развивается, даёт результат — и, следовательно, интересен на рынке. Тем не менее лично мне бы хотелось, чтобы у нас команда была с определённым костяком, с боеспособным коллективом. Есть микроклимат в коллективе, дающие разницу. Наир, безусловно, часть существующего костяка. Впрочем, есть футбольная жизнь, никто не застрахован от каких-либо трансферов. И опять же незаменимых у нас нет», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл 10 встреч во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал одну голевую передачу.

    Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА.

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