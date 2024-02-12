Джикия: Хотел бы закрыть тему интриг и скандалов и действовать в интересах «Спартака»

Защитник «Спартака»высказался о своих недавних заявлениях.

Джикия ранее заявил, что перестал попадать в состав «Спартака» не только по игровым причинам.

«Всё совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение. После моего интервью прошло уже несколько дней.

Не буду скрывать, что переговорили как с руководителями, так и с тренером. Нет никаких интриг, конфликтов, все настроены только на работу.

Хотел бы закрыть тему интриг и скандалов, чтобы в будущем к этому не возвращаться.

Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах "Спартака". Это самое главное и приоритетное для всех нас», — приводит слова Джикии «Чемпионат».