Джикия: Хотел бы закрыть тему интриг и скандалов и действовать в интересах «Спартака»

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Джикия ранее заявил, что перестал попадать в состав «Спартака» не только по игровым причинам.
«Всё совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение. После моего интервью прошло уже несколько дней.
Не буду скрывать, что переговорили как с руководителями, так и с тренером. Нет никаких интриг, конфликтов, все настроены только на работу.
Хотел бы закрыть тему интриг и скандалов, чтобы в будущем к этому не возвращаться.
Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах "Спартака". Это самое главное и приоритетное для всех нас», — приводит слова Джикии «Чемпионат».