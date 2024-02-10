Агент Джикии: Мы почувствовали себя обманутыми после слов, что переговоры будут в январе

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака», заявил, что руководство клуба не сдержало слово по поводу переговоров по новому контракту.

«Я желаю Олегу Малышеву и Томашу Амаралу только развития. Там личного ничего нет, просто я и футболист почувствовали себя обманутыми — после слов, что переговоры будут в январе.

Потом январь проходит, и ничего не происходит, это значит, что это обман. В этой ситуации Джикии надо спокойно работать, пахать. Надо соответствовать уровню и помогать команде в раздевалке и делать то, что Георгий умеет», — сказал агент, слова которого приводит «РБК Спорт».

По словам Шпинева, он предлагал Джикии создать в команде костяк из российских игроков, чтобы иметь более выгодные позиции.

«Но он отказался и сказал, что все должно быть честно, открыто и по спортивному принципу. Если тренер так считает, значит, так считает. Я отлично знаю агента Абаскаля Валерио Джуффриду, могу показать все вопросы, которые я задавал ему [по Джикии], но, к моему сожалению, отклика никакого», — добавил Шпинев.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.