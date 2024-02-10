ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС
  • 09:23
    • «Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана», «Денвер» уступил «Сакраменто»
  • 09:01
    • Саудовские инвесторы могут купить «Рому» за 900 млн евро
  • 08:28
    • В Китае отказались от проведения матча Аргентина — Нигерия из-за скандала с Месси
    Все новости спорта

    Агент Джикии: Мы почувствовали себя обманутыми после слов, что переговоры будут в январе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что руководство клуба не сдержало слово по поводу переговоров по новому контракту.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Я желаю Олегу Малышеву и Томашу Амаралу только развития. Там личного ничего нет, просто я и футболист почувствовали себя обманутыми — после слов, что переговоры будут в январе.

    Потом январь проходит, и ничего не происходит, это значит, что это обман. В этой ситуации Джикии надо спокойно работать, пахать. Надо соответствовать уровню и помогать команде в раздевалке и делать то, что Георгий умеет», — сказал агент, слова которого приводит «РБК Спорт».

  • Роковая ошибка Максименко. «Спартак» разгромлен «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Ростова» над «Спартаком» в рамках Зимнего кубка РПЛ
  • 08/02/2024

    • По словам Шпинева, он предлагал Джикии создать в команде костяк из российских игроков, чтобы иметь более выгодные позиции.

    «Но он отказался и сказал, что все должно быть честно, открыто и по спортивному принципу. Если тренер так считает, значит, так считает. Я отлично знаю агента Абаскаля Валерио Джуффриду, могу показать все вопросы, которые я задавал ему [по Джикии], но, к моему сожалению, отклика никакого», — добавил Шпинев.

    Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли лидеры Примеры определить сильнейшего?
  • «Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Потерпит ли «Байер» первое поражение в сезоне?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Манчестер Сити» добьется успеха в домашней игре
  • «Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Иордания — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры