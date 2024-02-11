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    • «Вест Хэм» был унижен на своем поле «Арсеналом»
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    «Вест Хэм» был унижен на своем поле «Арсеналом»

    «Вест Хэм» — «Арсенал»: счет матча 0:6 (0:4), обзор голов

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    В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» уступил на своем поле с разгромным счетом «Арсеналу» — 0:6.

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    Уже в первом тайме «канониры» четыре раза поразили ворота «молотобойцев». Отличились Вильям Салиба, Букайо Сака, Габриэль, Леандро Троссард.

    После перерыва Сака оформил дубль, также отличился Деклан Райс.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Арсенал Лондон 0:6
    Голы: 0:1 Вильям Салиба (32'), 0:2 Букайо Сака (пенальти) (41'), 0:3 Габриэль Магальяйнс (44'), 0:4 Леандро Троссард (45 + 2'), 0:5 Букайо Сака (63'), 0:6 Деклан Райс (65') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума (Константинос Мавропанос, 46'), Наиф Агер, Эмерсон (Аарон Крессвел, 76'), Эдсон Альварес (Калвин Филлипс, 46'), Бенджамин Джонсон, Томаш Соучек, Мохаммед Кудус, Джеймс Уорд-Праус, Джаррод Боуэн Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Седрик Суареш, 77'), Букайо Сака (Рейсс Нелсон, 67'), Кай Хаверц, Деклан Райс (Мохамед Эль-Ненни, 67'), Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли (Итан Нванери, 77'), Леандро Троссард (Эдвард Нкетиа, 67') Предупреждения: Эдсон Альварес (9'), Альфонс Ареола (38'), Мохаммед Кудус (76'), Калвин Филлипс (90 + 1')

    «Арсенал» идет на третьем месте в АПЛ с 52 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вест Хэм» располагается на восьмой строчке с 36 очками.

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