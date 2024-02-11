Официально: «Сочи» арендовал Сутормина

Защитникна правах аренды перешел в, сообщает пресс-служба питерцев

«Зенит и футбольный клуб "Сочи" достигли соглашения о переходе универсального полузащитника на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Сине-бело-голубые желают Алексею Сутормину удачной игры и успехов во второй части сезона», — гласит заявление клуба.

За «Зенит» полузащитник провел только 7 матчей в рамках российской Премьер-лиги, в которых отметился 2 результативными передачами.

Календарь и таблица РПЛ

«Сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе после 18-и туров, отставая от 1-й позиции на 2 балла.