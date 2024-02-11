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    Официально: «Сочи» арендовал Сутормина

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    Защитник «Зенита» Алексей Сутормин на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба питерцев.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Зенит и футбольный клуб "Сочи" достигли соглашения о переходе универсального полузащитника на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Сине-бело-голубые желают Алексею Сутормину удачной игры и успехов во второй части сезона», — гласит заявление клуба.

    За «Зенит» полузащитник провел только 7 матчей в рамках российской Премьер-лиги, в которых отметился 2 результативными передачами.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе после 18-и туров, отставая от 1-й позиции на 2 балла.

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