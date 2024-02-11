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    «Мальорка» вырвала победу у «Райо Вальекано»

    «Мальорка» — «Райо Вальекано»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 24-го тура испанской Примеры «Мальорка» в родных стенах сломила сопротивление «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

    Ведат Мурики («Мальорка»)
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    Ведат Мурики («Мальорка»)

    На голы Антонио Хосабеда и Ведата Мурики гости ответили точным ударом престижа Альваро Гарсии.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Райо Вальекано 2:1
    Голы: 1:0 Антонио Санчес (48'), 1:1 Альваро Гарсия (76'), 2:1 Ведат Мурики (90 + 2') Мальорка: Предраг Райкович, Начо Видаль (Абдон Пратс, 46'), Джованни Гонсалес, Антонио Раильо, Матия Настасич, Коста Хауме (Антонио Латорре, 85'), Антонио Санчес (Саму Кошта, 80'), Омар Маскарель (Неманья Радоньич, 80'), Серхи Дардер (Мануэль Морланес, 63'), Дани Родригес, Ведат Мурики Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Альфонсо Эспино (Пеп Чаварриа, 68'), Флорьян Лежён, Абдул Мумин, Иван Балью, Альваро Гарсия, Кике Перес (Унаи Лопес, 68'), Пате Сисс (Оскар Трехо, 63'), Оскар Валентин, Серхио Камельо (Рауль Де Томас, 62'), Иси Паласон Предупреждения: Матия Настасич (1'), Ведат Мурики (39'), Дани Родригес (41'), Абдон Пратс (90 + 5')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, «Мальорка» смогла набрать 23 очка и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. У «Райо Вальекано» осталось 24 балла и 14-я строчка.

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