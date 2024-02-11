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    «Фиорентина» разгромила «Фрозиноне» в матче Серии А

    «Фиорентина» — «Фрозиноне»: счет матча 5:1, обзор голов

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    «Фиорентина» одержала победу над «Фрозиноне» (5:1) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме хозяева забили 3 безответных гола. Сначала Андреа Белотти открыл счет на 16-й минуте. Спустя всего 3 минуты игрок «Фиорентины» Нанитамо Иконе удвоил преимущество.

    На 43-й минуте Лукас Куарта сделал счет разгромных — 3:0.

    Во 2-м тайме «Фиорентина» продолжила забивать голы. На 53-й минуте Николас Гонсалес сделал счет 4:0.

    На 66-й минуте «Фрозиноне» забил гол престижа. Отличилися Лука Маццители.

    Уже на 85-й минуте игрок «Фиорентины» Антонин Барак установил окончательный результат в матче, забий 5-й гол своей команды — 5:1.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Фрозиноне 5:1
    Голы: 1:0 Андреа Белотти (16'), 2:0 Жонатан Иконе (19'), 3:0 Лукас Мартинес (44'), 4:0 Николас Гонсалес (53'), 4:1 Лука Маццители (66'), 5:1 Антонин Барак (85') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Никола Миленкович, Лукас Мартинес (Пьетро Комуццо, 73'), Кристиано Бираги, Альфред Дункан (Артур Мело, 73'), Роландо Мандрагора, Жонатан Иконе, Лукас Бельтран (Антонин Барак, 83'), Николас Гонсалес (Джакомо Бонавентура, 60'), Андреа Белотти (M'bala Nzola, 73'), Michael Kayode Фрозиноне: Стефано Турати, Эмануэле Валери, Калеб Околи, Иларио Монтеризи (Симоне Романьоли, 46'), Матиас Соуле, Абдау Харрауи (Марко Брешианини, 64'), Лука Маццители, Демба Сек (Поль Лирола, 46'), Кайо Жорже, Enzo Barrenechea (Рейниер, 65'), Francesco Gelli (Walid Cheddira, 78') Предупреждения: Лукас Мартинес (4'), Симоне Романьоли (51'), Пьетро Терраччиано (69'), M'bala Nzola (90 + 2')

    После этой встречи «Фиорентина» занимает 6-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе. «Фрозиноне» — на 14-й позиции (23 балла).

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