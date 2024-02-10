«Ливерпуль» — «Бернли»: счет матча 3:1, обзор голов

Дарвин Нуньес Фото: globallookpress.com
На голы Диогу Жоты, Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса гости ответили только точным ударом престижа в исполнении Дары О'Ши.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ливерпуль — Бёрнли 3:1
Голы: 1:0 Диогу Жота (31'), 1:1 Dara O'Shea (45'), 2:1 Луис Диас (52'), 3:1 Дарвин Нуньес (79') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Джарелл Куанса, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Харви Эллиотт, 46'), Алексис Мак Аллистер, Ватару Эндо, Кёртис Джонс, Диогу Жота, Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 82'), Дарвин Нуньес Бёрнли: Джеймс Траффорд, Максим Эстеве (Витиньо Силва, 80'), Лоранс Ассиньон, Джош Браунхилл, Сандер Берге, Аарон Рэмси (Хан-Ноа Массенго, 81'), Зеки Мохамед Амдуни (Якоб Бруун Ларсен, 86'), Датро Давид Фофана, Вильсон Одобер, Hannes Delcroix, Dara O'Shea Предупреждения: Dara O'Shea (14'), Джарелл Куанса (19'), Джош Браунхилл (26'), Ватару Эндо (33'), Jurgen Klopp (39'), Венсан Компани (55'), Дарвин Нуньес (69')
Победа позволила «Ливерпулю» набрать 54 очка и вернуться на первое место в турнирной таблице. У «Бернли» 13 пунктов и 19-я строчка.