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    Федотов: С реализацией у ЦСКА пока вопросы остаются, но это дело поправимое

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в рамках товарищеского матча.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Только когда мы все вместе будем прилагать одинаковые усилия, тогда и будет результат. В этом все сказано. С огромным желанием. У нас есть над чем еще работать в этом плане.

    А так — хороший матч. С реализацией пока вопросы остаются, но это дело поправимое. Хорошая работа была на сборе. Спасибо за игру», — приводит слова Федотова пресс-служба «армейцев».

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    • В следующем товарищеском матче ЦСКА сыграет против «Родины» 16-го февраля, а «Сочи» за день до этого встретится с «Нефтчи».

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