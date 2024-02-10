Федотов: С реализацией у ЦСКА пока вопросы остаются, но это дело поправимое

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от(1:2) в рамках товарищеского матча.

«Только когда мы все вместе будем прилагать одинаковые усилия, тогда и будет результат. В этом все сказано. С огромным желанием. У нас есть над чем еще работать в этом плане.

А так — хороший матч. С реализацией пока вопросы остаются, но это дело поправимое. Хорошая работа была на сборе. Спасибо за игру», — приводит слова Федотова пресс-служба «армейцев».

В следующем товарищеском матче ЦСКА сыграет против «Родины» 16-го февраля, а «Сочи» за день до этого встретится с «Нефтчи».