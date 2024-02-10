«Аугсбург» — «Лейпциг»: счет матча 2:2, обзор голов

В 1-м тайме команды обменялись голами. Сначала на 35-й минуте нападающий «Аугсбурга» Филлип Тиц открыл счет в матче. Спустя всего 4 минуты «Лейпциг» сумел сравнять счет благодаря голу Луа Опенды.
Во 2-м тайме команды также забили по одному голу. На 52-й минуте игрок «Лейпциг» Беньямин Шешко вывел свою команду вперед.
На 60-й минуте «Аугсбург» смог сравнять счет благодаря точному удару Эрмедина Демировича.
Футбол. Германия. Бундеслига
Аугсбург — РБ Лейпциг 2:2
Голы: 1:0 Филлип Тиц (35'), 1:1 Луа Опенда (39'), 1:2 Беньямин Шешко (52'), 2:2 Эрмедин Демирович (60') Аугсбург: Финн Дамен, Кевин Мбабу, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Иагу, Фредрик Йенсен (Арне Энгелс, 68'), Кристиян Якич, Эльвис Реджбечай, Рубен Варгас (Арне Майер, 83'), Филлип Тиц (Пеп Бьель, 68'), Эрмедин Демирович РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан (Мохамед Симакан, 68'), Лукас Клостерман, Бенджамин Хенрихс, Ксави Симонс (Кристоф Баумгартнер, 84'), Даниэль Ольмо (Элиф Элмас, 67'), Ксавер Шлагер, Кевин Кампль (Николас Зайвальд, 67'), Давид Раум, Беньямин Шешко (Юссуф Поульсен, 72'), Луа Опенда Предупреждения: Джеффри Гауэлеу (55'), Кристиян Якич (64'), Рубен Варгас (70'), Давид Раум (74'), Финн Дамен (81'), Кевин Мбабу (90 + 5')
После этого матча «Лейпциг» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 37-ю очками в активе. «Аугсбург» — на 11-й позиции (23 балла).