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    Пиоли может стать главным тренером «Наполи»

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    Боссы «Наполи» хотят назначить Стефано Пиоли на пост главного тренера клуба после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает Il Mattino.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    Стало известно, что Пиоли, вероятно, покинет «Милан» летом 2024-го года и может возглавить «Наполи». Ранее появилась информация, что Антонио Конте станет главным тренером «Милана» после ухода Пиоли.

    Президент «Наполи» Де Лаурентис лично заинтересован в подписании специалиста. Функционер ценит гибкость Пиоли, его управленческие навыки и прошлые успехи в «Милане».

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