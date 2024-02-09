Пиоли может стать главным тренером «Наполи»

Боссыхотят назначитьна пост главного тренера клуба после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает Il Mattino

Стало известно, что Пиоли, вероятно, покинет «Милан» летом 2024-го года и может возглавить «Наполи». Ранее появилась информация, что Антонио Конте станет главным тренером «Милана» после ухода Пиоли.

Президент «Наполи» Де Лаурентис лично заинтересован в подписании специалиста. Функционер ценит гибкость Пиоли, его управленческие навыки и прошлые успехи в «Милане».

После 23-х туров «россонери» занимают 3-е место в таблице Серии А с 49-ю очками в активе. «Наполи» располагается на 7-й строчке (35 баллов).