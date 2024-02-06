Серия А. «Интер» сделал важный шаг к Скудетто?

«Интер» одержал важную победу над «Ювентусом» и упрочил лидерство в Серии А. «Милан» сократил отставание от туринского клуба до 4 очков. «Аталанта» и «Рома» сохранили места в топ-5 итальянского первенства.

Изменения в турнирной таблице

«Болонья» и «Наполи» улучшили положение в турнирной таблице итальянского чемпионата, поднявшись на две строчки вверх, по итогам матчей 23-го команды поднялись на 6-ю и 7-ю позиции соответственно.

На две ступеньки вниз опустились «Фиорентина» и «Лацио», которые расположились на 8-м и 9-м местах.

Календарь и таблица Серии А

Поменялись местами в турнирной таблице «Лечче» (13 место) и «Фрозиноне» (14 место), а также «Удинезе» (16 место) и «Верона» (17 место).

Центральный матч тура

В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» прошел центральный матч 23-го тура: «Интер» принимал своего главного конкурента в битве за чемпионство — «Ювентус». Перед очным поединком соперников разделял всего один балл.

В итоге «Интер» с минимальным счётом обыграл «Старую синьору» (1:0). Три очка миланскому клубу принес автогол на 37-й минуте в исполнении игрока «Юве» Федерико Гатти.

Таким образом «Интер» набрал 57 очков и закрепился на первом месте в Серии А. «Ювентус» остался на второй строчке в турнирной таблице с активом в 53 балла.

Шанс для «Милана»

Неудача «Ювентуса» в туре = шанс для «Милана». «Россонери» им восользовались, клуб добился важной победы над командой «Фрозиноне» (3:2).

«Милан» празднует победу над «Фрозиноне» globallookpress.com

Победа для «Милана» получилось волевой, уступая в счете 1:2 коллективу удалось восстановить равновесие на табло благодаря голу Маттео Габбия на 72-й минуте. А на 81-й минуте поединка победный мяч забил Лука Йович. Таким образом «Милан» набрал 49 очков и сократил отставание от «Ювентуса» до 4 пунктов.

Топ-5

«Аталанта» сохранила за собой 4 место в чемпионате Италии. В рамках минувшего игрового дня «королева провинциалов» оказалась сильнее «Лацио» (3:1) и набрала 39 очков.

Топ-5 Серии А замыкает «Рома», у которой в активе 38 баллов. Римский клуб в 23-м туре добился разгромной победы над «Кальяри» (4:0).

Игра чемпиона

Действующий чемпион Италии — «Наполи» добился победы в домашней игре против «Вероны» (2:1). В составе неаполитанцев голом отметился Хвича Кварацхелия. Также был зафиксирован автогол в исполнении Павла Давидовича.

«Наполи» — «Верона» globallookpress.com

Эта виктория помогла «Наполи» набрать 35 очков и подняться на 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Тур № 24

Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 9 по 12 февраля.

В центральном поединке тура сойдутся «Интер» и «Рома»: игра пройдут в Риме в субботу, 10 февраля.

Все прогнозы на Серию А

Чемпион «Наполи» отправится в гости к «Милану», встреча запланирована на воскресенье, 11 февраля. У «Ювентуса» будет шанс реабилитироваться перед собственными болельщикам. Для это туринцы должны обыграть «Удинезе» в понедельник, 12 февраля.