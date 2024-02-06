ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Серия А. «Интер» сделал важный шаг к Скудетто?

    Итоги 23-го тура чемпионата Италии по футболу

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Аталанта Болонья Верона Интер Кремонезе Лацио Лечче Милан Монца Наполи Рома Салернитана Сассуоло Торино Удинезе Фиорентина Эмполи Ювентус Венеция Дженоа Фрозиноне
    Вся лентаСамое главное
    Хави«Пережевали и выплюнули». Кто может заменить Хави у руля «Барселоны»? Юрген Клопп«Ливерпуль» ждет крах. 10 тренерских рокировок, доказывающих, что преемник Клоппа обречен «Амур» в матче с «Сибирью»Убедительный отрезок СКА, упущенный шанс «Авангарда», важнейшие результаты «Амура»
  • 22:04
    • Хет-трик Уила помог «Динамо» победить «Автомобилист»
  • 20:10
    • Иордания сенсационно переиграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии
  • 19:35
    • «Салават Юлаев» сломил сопротивление ЦСКА
  • 19:26
    • «Авангард» и СКА забросили 14 шайб на двоих
  • 19:19
    • «Зенит» не смог одолеть «Ноа» в товарищеском матче
  • 19:12
    • Самсонова разгромила Цуренко на старте турнира в Абу-Даби
  • 18:18
    • Кудерметова уступила Уотсон на турнире в Абу-Даби
    Все новости спорта
    «Интер» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» — «Ювентус»
    «Интер» одержал важную победу над «Ювентусом» и упрочил лидерство в Серии А. «Милан» сократил отставание от туринского клуба до 4 очков. «Аталанта» и «Рома» сохранили места в топ-5 итальянского первенства.

    Изменения в турнирной таблице

    «Болонья» и «Наполи» улучшили положение в турнирной таблице итальянского чемпионата, поднявшись на две строчки вверх, по итогам матчей 23-го команды поднялись на 6-ю и 7-ю позиции соответственно.

    На две ступеньки вниз опустились «Фиорентина» и «Лацио», которые расположились на 8-м и 9-м местах.

    Календарь и таблица Серии А

    Поменялись местами в турнирной таблице «Лечче» (13 место) и «Фрозиноне» (14 место), а также «Удинезе» (16 место) и «Верона» (17 место).

    Центральный матч тура

    В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» прошел центральный матч 23-го тура: «Интер» принимал своего главного конкурента в битве за чемпионство — «Ювентус». Перед очным поединком соперников разделял всего один балл.

    В итоге «Интер» с минимальным счётом обыграл «Старую синьору» (1:0). Три очка миланскому клубу принес автогол на 37-й минуте в исполнении игрока «Юве» Федерико Гатти.

  • Был козлом отпущения, а теперь звезда. Удивительный путь Уэстона Маккенни
  • Уэстон Маккенни внезапно стал ключевым игроком «Ювентуса»
  • 23/01/2024

    • Таким образом «Интер» набрал 57 очков и закрепился на первом месте в Серии А. «Ювентус» остался на второй строчке в турнирной таблице с активом в 53 балла.

    Шанс для «Милана»

    Неудача «Ювентуса» в туре = шанс для «Милана». «Россонери» им восользовались, клуб добился важной победы над командой «Фрозиноне» (3:2).

    «Милан» празднует победу над «Фрозиноне»
    globallookpress.com

    Победа для «Милана» получилось волевой, уступая в счете 1:2 коллективу удалось восстановить равновесие на табло благодаря голу Маттео Габбия на 72-й минуте. А на 81-й минуте поединка победный мяч забил Лука Йович. Таким образом «Милан» набрал 49 очков и сократил отставание от «Ювентуса» до 4 пунктов.

    Топ-5

    «Аталанта» сохранила за собой 4 место в чемпионате Италии. В рамках минувшего игрового дня «королева провинциалов» оказалась сильнее «Лацио» (3:1) и набрала 39 очков.

  • Трансферный дайджест. 30 января — 5 февраля
  • Паласиос готов перебраться в АПЛ, Миранчук не хочет продлевать контракт с «Локомотивом», Зелиньский в шаге от перехода в «Интер»
  • Вчера

    • Топ-5 Серии А замыкает «Рома», у которой в активе 38 баллов. Римский клуб в 23-м туре добился разгромной победы над «Кальяри» (4:0).

    Игра чемпиона

    Действующий чемпион Италии — «Наполи» добился победы в домашней игре против «Вероны» (2:1). В составе неаполитанцев голом отметился Хвича Кварацхелия. Также был зафиксирован автогол в исполнении Павла Давидовича.

    «Наполи» — «Верона»
    globallookpress.com

    Эта виктория помогла «Наполи» набрать 35 очков и подняться на 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    Тур № 24

    Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 9 по 12 февраля.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В центральном поединке тура сойдутся «Интер» и «Рома»: игра пройдут в Риме в субботу, 10 февраля.

    Все прогнозы на Серию А

    Чемпион «Наполи» отправится в гости к «Милану», встреча запланирована на воскресенье, 11 февраля. У «Ювентуса» будет шанс реабилитироваться перед собственными болельщикам. Для это туринцы должны обыграть «Удинезе» в понедельник, 12 февраля.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — ДР Конго
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  3.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Иран — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры