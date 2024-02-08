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    Зиньковский: «Ростов» был лучше «Спартака»

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    Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал поражение от «Ростова» (0:3) в рамках Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Турнир международного статуса. Нормальные соперники. Посмотрим, как будут проходить следующие матчи. Всегда интереснее играть с нашими командами, а на сборах — с какими-то зарубежными. Отличная практика — посмотрим, как дальше будет складываться.

    Что не получилось в матче с "Ростовом"? Бывает такое. Сейчас идёт подготовка. Повторюсь: такое бывает в предсезонке. Может быть, кому-то показалось, что "Ростов" был лучше готов — это факт, они раньше начали. В первом тайме играли, было нормальное движение. Мы больше контролировали мяч, а они больше были на своей половине поля. Конечно, хотелось выиграть и в этом матче, и в следующих. Но мы только в начале подготовки. Всё будет хорошо в любом случае», — сказал Зиньковский «Чемпионату».

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