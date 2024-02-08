ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча «Ростов» — «Спартак»Роковая ошибка Максименко. «Спартак» разгромлен «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ
  • 01:32
    • «Атлетико» Мадрид уступил в первом матче полуфинала Кубка Испании «Атлетику» Бильбао
  • 01:07
    • «ПСЖ» уверенно победил «Брест» и стал четвертьфиналистом Кубка Франции
  • 00:59
    • Гол Аллера вывел Кот-д'Ивуар в финал Кубка Африки
  • 00:53
    • «Челси» уверенно победил «Астон Виллу» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
    Все новости спорта

    «Ноттингем Форест» обыграл по пенальти «Бристоль Сити» в переигровке Кубка Англии

    «Ноттингем Форест» — «Бристоль Сити»: счет матча 1:1, по пен 5:3, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ноттингем Форест Астон Вилла
    В переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» и «Бристоль Сити» в основное и дополнительное время сыграли вничью со счетом 1:1.

    Дивок Ориги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дивок Ориги

    В серии пенальти точнее оказался представитель АПЛ, который точно исполнил свои пять попыток, тогда как «Бристоль Сити» смог забить лишь три раза.

    В основное время за «лесников» отличился Дивок Ориги. За команду Чемпионшипа забил Джейсон Найт.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Ноттингем Форест — Бристоль Сити 1:1
    Голы: 1:0 Дивок Ориги (8'), 1:1 Джейсон Найт (14'), 1:1 Морган Гиббз-Уайт (пенальти) (58'), 1:1 Гарри Корник (пенальти) (58'), 2:1 Каллум Хадсон-Одои (пенальти) (58'), 3:2 Неко Уильямс (пенальти) (58'), 3:2 Наки Уэллс (пенальти) (58'), 4:3 Тайво Авонийи (пенальти) (58'), 4:3 Анис Мехмети (пенальти) (58'), 5:3 (пенальти) (58') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Эндрю Омобамиделе, Фелипе, Мусса Ньякат, Гонсало Монтьель (Joe Gardner, 90'), Харри Тоффоло (Нуну Тавареш, 75'), Шейку Куйяте (Тайво Авонийи, 64'), Данило Оливейра, Морган Гиббз-Уайт, Дивок Ориги (Неко Уильямс, 75'), Энтони Эланга (Каллум Хадсон-Одои, 64') Бристоль Сити: Хейдон Робертс (Джордж Теннер, 61'), Роберт Дикки, Зак Вайнер, Томми Конвей (Наки Уэллс, 75'), Анис Мехмети, Джейсон Найт (Гарри Корник, 61'), Джозеф Уильямс, Энди Кинг (Мэтти Джеймс, 61'), Сэмюэл Белл, Ross McCrorie (Джейми Найт-Лебель, 83'), Max O'Leary Предупреждение: Томми Конвей (58')

    В 1/8 финала «Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА разнесет «Барыс» на его катке?
  • «Барыс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Еще одну уверенную победу «Авангард» одержит дома?
  • «Авангард» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Бенфика» без проблем выйдет в полуфинал
  • «Визела» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лопес — Ортис
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финляндия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры