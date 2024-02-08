«Ноттингем Форест» — «Бристоль Сити»: счет матча 1:1, по пен 5:3, обзор голов

В переигровке 1/16 финала Кубка Англиив основное и дополнительное время сыграли вничью со счетом 1:1.

В серии пенальти точнее оказался представитель АПЛ, который точно исполнил свои пять попыток, тогда как «Бристоль Сити» смог забить лишь три раза.

В основное время за «лесников» отличился Дивок Ориги. За команду Чемпионшипа забил Джейсон Найт.

Футбол. Англия. Кубок ФА Ноттингем Форест — Бристоль Сити 1:1 Голы: 1:0 Дивок Ориги (8'), 1:1 Джейсон Найт (14'), 1:1 Морган Гиббз-Уайт (пенальти) (58'), 1:1 Гарри Корник (пенальти) (58'), 2:1 Каллум Хадсон-Одои (пенальти) (58'), 3:2 Неко Уильямс (пенальти) (58'), 3:2 Наки Уэллс (пенальти) (58'), 4:3 Тайво Авонийи (пенальти) (58'), 4:3 Анис Мехмети (пенальти) (58'), 5:3 (пенальти) (58') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Эндрю Омобамиделе, Фелипе, Мусса Ньякат, Гонсало Монтьель (Joe Gardner, 90'), Харри Тоффоло (Нуну Тавареш, 75'), Шейку Куйяте (Тайво Авонийи, 64'), Данило Оливейра, Морган Гиббз-Уайт, Дивок Ориги (Неко Уильямс, 75'), Энтони Эланга (Каллум Хадсон-Одои, 64') Бристоль Сити: Хейдон Робертс (Джордж Теннер, 61'), Роберт Дикки, Зак Вайнер, Томми Конвей (Наки Уэллс, 75'), Анис Мехмети, Джейсон Найт (Гарри Корник, 61'), Джозеф Уильямс, Энди Кинг (Мэтти Джеймс, 61'), Сэмюэл Белл, Ross McCrorie (Джейми Найт-Лебель, 83'), Max O'Leary Предупреждение: Томми Конвей (58')

В 1/8 финала «Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед».