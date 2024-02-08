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    • «Челси» уверенно победил «Астон Виллу» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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    «Челси» уверенно победил «Астон Виллу» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

    «Астон Вилла» — «Челси» 1:3 (0:2), обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Астон Вилла Челси
    В переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» неожиданно была разгромлена на своем поле лондонским «Челси» со счетом 3:1.

    Конор Галлахер
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    Конор Галлахер

    Первый гол на 11-й минуте забил Конор Галлахер с передачи Ноди Мадуэке.

    На 21-й минуте преимущество «синих» удвоил Николас Джексон, ему ассистировал Мало Гюсто.

    Третий гол в матче на 54-й минуте забил аргентинец Энцо Фернанес.

    «Астон Вилла» ответила лишь голом престижа в добавленное время в исполнении Муссы Диаби.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Астон Вилла — Челси 1:3
    Голы: 0:1 Конор Галлахер (11'), 0:2 Николас Джексон (21'), 0:3 Энцо Фернандес (54'), 1:3 Мусса Диаби (90 + 1') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Диего Карлос, Клеман Лангле, Алекс Морено, Бубакар Камара (Тим Айрогбунам, 87'), Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Юри Тилеманс (Джейкоб Рэмси, 72'), Джон МакГинн (Мусса Диаби, 72'), Леон Бэйли (Николо Дзаньоло, 88'), Олли Уоткинс Челси: Джордже Петрович, Бен Чилвел, Бенуа Бадьяшиль (Алфи Гилкрист, 87'), Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Коул Палмер (Тьяго Силва, 81'), Конор Галлахер, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 87'), Чуквунонсо Мадуэке (Рахим Стерлинг, 75') Предупреждения: Диего Карлос (38'), Энцо Фернандес (55'), Джордже Петрович (76')

    В 1/18 финала «Челси» сыграет с «Лидсом».

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