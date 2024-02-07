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    «Коринтианс» хочет оформить несколько трансферов с игроками «Зенита»

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    Боссы «Коринтианса» хотят подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо на правах аренды. Об этом сообщает журналист Бруно Андраде.

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    Стало известно, что руководство бразильского клуба также хочет произвести обмен с «Зенитом». «Коринтианс» хочет подписать Ду Кейроса, а в обратном направлении может отправиться полузащитник Фаусто Вера.

    Отмечается, что боссы «сине-бело-голубых» не хотят расставаться с Клаудиньо по ходу нынешнего сезона.

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    • В сезоне 2023/2024 Клаудиньо провел 18 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи. Ду Кейрос принял участие в 12-и матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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