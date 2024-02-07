«Коринтианс» хочет оформить несколько трансферов с игроками «Зенита»

Боссыхотят подписать полузащитникана правах аренды. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство бразильского клуба также хочет произвести обмен с «Зенитом». «Коринтианс» хочет подписать Ду Кейроса, а в обратном направлении может отправиться полузащитник Фаусто Вера.

Отмечается, что боссы «сине-бело-голубых» не хотят расставаться с Клаудиньо по ходу нынешнего сезона.

В сезоне 2023/2024 Клаудиньо провел 18 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи. Ду Кейрос принял участие в 12-и матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.