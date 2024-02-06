Гвардиола: Вратарь «Брентфорда» сыграл потрясающе

Наставник «Манчестер Сити»прокомментировал победу команды в матче 23-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1).

«У нас было много моментов. Их вратарь сыграл потрясающе. "Брентфорд" очень опасен при стандартных положениях, очень высоко прессингует. Важно находить свободные зоны на краях в таких матчах. Фоден? Он всегда нацелен на гол. Он провёл уже 250 матчей и в этом сезоне начал влиять на игру своими голами. Он великолепен. У него очень хорошая статистика.

Я никогда не думаю о победных сериях, просто стараюсь помочь игрокам восстановиться к следующей игре. Думаю только о победе в следующем матче», — приводит слова Гвардиолы ВВС.