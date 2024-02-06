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    Гвардиола: Вратарь «Брентфорда» сыграл потрясающе

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в матче 23-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «У нас было много моментов. Их вратарь сыграл потрясающе. "Брентфорд" очень опасен при стандартных положениях, очень высоко прессингует. Важно находить свободные зоны на краях в таких матчах. Фоден? Он всегда нацелен на гол. Он провёл уже 250 матчей и в этом сезоне начал влиять на игру своими голами. Он великолепен. У него очень хорошая статистика.

    Я никогда не думаю о победных сериях, просто стараюсь помочь игрокам восстановиться к следующей игре. Думаю только о победе в следующем матче», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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