«Зенит» может подписать экс-игрока «Шахтера»

рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника «Галатасарая»

По информации Sabah Spor, стамбульский клуб хочет получить за бразильского вингера не менее 10 миллионов евро.

Источник отмечает, что в переходе 23-летнего футболиста также заинтересован бразильский клуб «Баия».

Тете также известен по выступлениям за донецкий «Шахтер», «Лестер» и «Лион».

Transfermarkt оценивает стоимость Тете в 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Турции 21 матч и сделал две результативные передачи.

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.