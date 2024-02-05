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    • «Зенит» может подписать экс-игрока «Шахтера»
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    «Зенит» может подписать экс-игрока «Шахтера»

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    «Зенит» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника «Галатасарая» Тете.

    Тете
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    Тете

    По информации Sabah Spor, стамбульский клуб хочет получить за бразильского вингера не менее 10 миллионов евро.

    Источник отмечает, что в переходе 23-летнего футболиста также заинтересован бразильский клуб «Баия».

    Тете также известен по выступлениям за донецкий «Шахтер», «Лестер» и «Лион».

    Transfermarkt оценивает стоимость Тете в 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Турции 21 матч и сделал две результативные передачи.

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