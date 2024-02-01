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    Уткин: Ох, не закончилась, чувствую, история с переходом Тикнизяна в «Зенит»

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    Известный блогер Василий Уткин считает, что «Зенит» предпримет еще одну попытку приобрести защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Ранее сообщалось, что «Зенит» не смог договориться с Тикнизяном по финансовым условиям контракта.

    «С интересом посмотрел интервью, а точнее беседу Нобеля (Арустамяна — прим.) с Г. С. Орловым. У Г. С. на даче.

    И вдруг дернула мысль: то есть Нобель в Питере. И не проездом. На дачу приехал. То есть без спешки. Ох.

    Не закончилась, ох, не закончилась, чувствую, история с переходом Тикнизяна в "Зенит"! Да я даже почти и не шучу», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Уткин иронично отреагировал на срыв трансфера Тикнизяна в «Зенит»
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    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в семь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

    В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

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