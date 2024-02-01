Уткин: Ох, не закончилась, чувствую, история с переходом Тикнизяна в «Зенит»

Известный блогерсчитает, что «Зенит» предпримет еще одну попытку приобрести защитника «Локомотива»

Ранее сообщалось, что «Зенит» не смог договориться с Тикнизяном по финансовым условиям контракта.

«С интересом посмотрел интервью, а точнее беседу Нобеля (Арустамяна — прим.) с Г. С. Орловым. У Г. С. на даче.

И вдруг дернула мысль: то есть Нобель в Питере. И не проездом. На дачу приехал. То есть без спешки. Ох.

Не закончилась, ох, не закончилась, чувствую, история с переходом Тикнизяна в "Зенит"! Да я даже почти и не шучу», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в семь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.