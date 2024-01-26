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    Уткин иронично отреагировал на срыв трансфера Тикнизяна в «Зенит»

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не перейдет в «Зенит».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Сообщалось, что «Зенит» не смог договориться с Тикнизяном по финансовым условиям контракта.

    «Hy, a что. Тикнизян почти прав. Едет на скамейку. Меняет там при этом ровесника (Круговой на год старше), который больше там сидеть уже не мог. То есть в возрасте, который его предшественник счёл критичным для "неигры", присесть на его место года на три. А когда потом захочешь уйти, еще на полгода в дубль.

    Не то чтобы прям "нет", но если "да", то платите двушку, жрецы Маммоны!

    Армяне, их на голубом льве не объедешь. Во всяком случае, не объедешь задешево!», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в семь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

    В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

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