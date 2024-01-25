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    Уткин: Пока все ищут усиления, «Зенит» ищет игроков на скамейку запасных

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    Известный блогер Василий Уткин высказался о предстоящем переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с тем, что подобная проблема может стоять настолько остро. Пока все ищут усиления, "Зенит" ищет игроков на скамейку запасных.

    Эту скамейку покидает Даниил Круговой и уже покинул Алексей Сутормин, и там просто некому сидеть. А там должны сидеть и доморощенные игроки, и обязательно российские.

    Например, Наир Тикнизян — информация еще не официальная и не окончательная, но говорят, что Тикнизян может перейти в "Зенит" за 8 млн евро, и еще 1,2 млн евро [в год] зарплата.

    Тикнизян — очень талантливый игрок, у него очень красивая жена, да и сам он парень видный, но мы прекрасно знаем, что его используют в качестве левого защитника, и он должен занять на скамейке место Данила Кругового.

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    • Но там [на этой позиции] есть Дуглас Сантос, а он, возможно, лучший игрок "Зенита" наравне с Барриосом. Видите, как выгодно и дорого сидеть на скамейке "Зенита"! Пожелаем Наиру Тикнизяну посадить туда Дугласа Сантоса и пожелаем "Зениту" удачи в торге», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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