ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Ночной кошмар Алиссона. «Арсенал» нанес сокрушительный удар по надеждам «Ливерпуля» на титул
  • 15:42
    • Подпишись на LiveSport.Ru в соцсетях и выиграй 10 000 рублей
  • 00:57
    • «Реал» упустил победу в матче с «Атлетико»
  • 00:41
    • Автогол Гатти принес «Интеру» победу в матче с «Ювентусом»
  • 23:24
    • Винисиус травмировался на разминке перед матчем с «Атлетико»
  • 21:31
    • «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    «Реал» упустил победу в матче с «Атлетико»

    «Реал» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Реал Мадрид
    В центральном матче 23-го тура «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью с результатом 1:1 в мадридском дерби.

    Маркос Льоренте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркос Льоренте

    Точный удар Браима Диаса на 20-й минуте вывел «Реал» вперед, но забитый мяч Маркоса Льоренте на третьей компенсированной минуте принес «Атлетико» одно очно.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Атлетико 1:1
    Голы: 1:0 Браим Диас (20'), 1:1 Маркос Льоренте (90 + 4') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Начо, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Эдуардо Камавинжа, Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 89'), Браим Диас (Хоселу, 71'), Лукас Васкес, Родриго (Лука Модрич, 76') Атлетико: Ян Облак, Родриго Рикельме (Науэль Молина, 46'), Марио Эрмосо, Стефан Савич, Сауль Ньигес (Самуэль Лино, 61'), Коке (Анхель Корреа, 68'), Родриго Де Пауль (Пабло Барриос, 61'), Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Антуан Гризманн, Альваро Мората (Мемфис Депай, 61') Предупреждения: Сауль Ньигес (37'), Марио Эрмосо (38'), Коке (82'), Пабло Барриос (85'), Мемфис Депай (90 + 6')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, у «Реала» теперь 58 баллов и первое место в турнирной таблице. На счету «Атлетико» 48 пунктов и четвертая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гвардиола преподаст урок Томасу Франку
  • «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ак Барс» в очередной раз не оставит шансов «Сибири»?
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Рома» не оставит шансов «Кальяри»?
  • «Рома» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Бунедкор
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ноа
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Самсунспор
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры