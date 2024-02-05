«Реал» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

В центральном матче 23-го турасыграли вничью с результатом 1:1 в мадридском дерби.

Точный удар Браима Диаса на 20-й минуте вывел «Реал» вперед, но забитый мяч Маркоса Льоренте на третьей компенсированной минуте принес «Атлетико» одно очно.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Атлетико 1:1 Голы: 1:0 Браим Диас (20'), 1:1 Маркос Льоренте (90 + 4') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Начо, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Эдуардо Камавинжа, Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 89'), Браим Диас (Хоселу, 71'), Лукас Васкес, Родриго (Лука Модрич, 76') Атлетико: Ян Облак, Родриго Рикельме (Науэль Молина, 46'), Марио Эрмосо, Стефан Савич, Сауль Ньигес (Самуэль Лино, 61'), Коке (Анхель Корреа, 68'), Родриго Де Пауль (Пабло Барриос, 61'), Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Антуан Гризманн, Альваро Мората (Мемфис Депай, 61') Предупреждения: Сауль Ньигес (37'), Марио Эрмосо (38'), Коке (82'), Пабло Барриос (85'), Мемфис Депай (90 + 6')

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Таким образом, у «Реала» теперь 58 баллов и первое место в турнирной таблице. На счету «Атлетико» 48 пунктов и четвертая строчка.