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    Гвардиола высказался о желании боссов «Реала» подписать Холанна

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном переходе нападающего команды Эрлинга Холанна в «Реал».

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Если кому-то нужен Эрлинг, это легко — позвонить. Позвони в "Манчестер Сити" и спроси. Вот что мы делаем, когда хотим подписать кого-то. Это несложно.

    Конечно, вы должны игнорировать это (слухи в СМИ об уходе Холанна). Я знаю реальность этого мира. Меня это совершенно не беспокоит, поэтому, пока игроки сосредоточены на том, что им нужно делать, остальное неважно.

    Это нормально, что "Реал" хочет лучших игроков, и "Барселона", или Италия, или ПСЖ, — это нормально. Это честь. "Юнайтед" хочет лучших игроков, и "Ливерпуль", и "Арсенал". Это неудивительно. Если они действительно хотят его, то это большая честь и означает, что мы проделали хорошую работу, особенно Эрлинг. В этом случае мы проделали невероятную работу.

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    • Во-первых, для меня большая честь, что важным клубам нужны наши игроки, но в конечном итоге решения принимают футболисты. Я знаю от моего председателя, спортивного директора и генерального директора, а также от других людей — мы хотим сохранить наших лучших игроков», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

    В нынешнем сезоне Холанн провел 16 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи.

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