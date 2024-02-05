Гвардиола высказался о желании боссов «Реала» подписать Холанна

Главный тренерподелился мнением о возможном переходе нападающего команды

«Если кому-то нужен Эрлинг, это легко — позвонить. Позвони в "Манчестер Сити" и спроси. Вот что мы делаем, когда хотим подписать кого-то. Это несложно.

Конечно, вы должны игнорировать это (слухи в СМИ об уходе Холанна). Я знаю реальность этого мира. Меня это совершенно не беспокоит, поэтому, пока игроки сосредоточены на том, что им нужно делать, остальное неважно.

Это нормально, что "Реал" хочет лучших игроков, и "Барселона", или Италия, или ПСЖ, — это нормально. Это честь. "Юнайтед" хочет лучших игроков, и "Ливерпуль", и "Арсенал". Это неудивительно. Если они действительно хотят его, то это большая честь и означает, что мы проделали хорошую работу, особенно Эрлинг. В этом случае мы проделали невероятную работу.

Во-первых, для меня большая честь, что важным клубам нужны наши игроки, но в конечном итоге решения принимают футболисты. Я знаю от моего председателя, спортивного директора и генерального директора, а также от других людей — мы хотим сохранить наших лучших игроков», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

В нынешнем сезоне Холанн провел 16 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи.