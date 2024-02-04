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    «Аталанта» одержала уверенную победу над «Лацио» в матче Серии А

    «Аталанта» — «Лацио»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Аталанта» одолела «Лацио» (3:1) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме хозяева забили 2 безответных гола. Сначала на 16-й минуте полузащитник команды Марио Пашалич открыл счет — 1:0.

    На 43-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Лацио». Полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    На 76-й минуте «Аталанта» сделал счет разгромным — 3:0. Гол забил все тот же Шарль Де Кетеларе.

    На 84-й минуте «Лацио» удалось забить гол престижа. Рефери вновь поставил пенальти, но уже в ворота «Аталанты». Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил гол и точки.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Лацио 3:1
    Голы: 1:0 Марио Пашалич (16'), 2:0 Шарль Де Кетеларе (пенальти) (43'), 3:0 Шарль Де Кетеларе (76'), 3:1 Чиро Иммобиле (пенальти) (84') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Leonardo Mendicino, 90'), Джорджио Скальвини, Берат Джимсити, Зеад Колашинац, Эмиль Хольм (Ханс Хатебур, 64'), Маттео Руджери, Мартен де Рон, Марио Пашалич (Рафаэл Толой, 79'), Шарль Де Кетеларе (Луис Мурьель, 79'), Алексей Миранчук (Джанлука Скамакка, 64') Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Марио Хила (Николо Казале, 46'), Фелипе Андерсон, Валентин Кастеллано (Чиро Иммобиле, 64'), Густав Исаксен (Педро Родригес, 64'), Луис Альберто (Матиас Весино, 69'), Николо Ровелла, Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Мануэль Лаццари (Лука Пеллегрини, 46') Предупреждения: Марио Пашалич (9'), Gian Piero Gasperini (9'), Фелипе Андерсон (45'), Луис Альберто (45 + 1'), Николо Ровелла (48'), Эдерсон (78')

    После этого матча «Аталанта» занимает 4-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Лацио» — на 9-й позиции (34 балла).

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