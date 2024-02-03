Сборная России может сыграть с Казахстаном в июне

Сборная России может сыграть товарищеский матч с Казахстаном в июне.

«Вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, игра может пройти в июне», — приводит слова своего источника «Матч ТВ».

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.