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    • Сборная России может сыграть с Казахстаном в июне
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    Сборная России может сыграть с Казахстаном в июне

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Казахстана Товарищеские матчи
    Сборная России может сыграть товарищеский матч с Казахстаном в июне.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, игра может пройти в июне», — приводит слова своего источника «Матч ТВ».

    В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

    Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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