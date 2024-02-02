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    Дубль Хоселу принес «Реалу» победу в матче с «Хетафе»

    «Хетафе» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В перенесенном матче 20-го тура испанской Примеры «Реал» на выезде переиграл «Хетафе» со счетом 2:0.

    Хоселу
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    Хоселу

    Автором двух забитых мячей в этом противостоянии стал Хоселу.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Реал Мадрид 0:2
    Голы: 0:1 Хоселу (14'), 0:2 Хоселу (56') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Домингуш Дуарте (Хуанми Латаса, 46'), Омар Альдерете, Гастон Альварес, Хосе Анхель Кармона (Jordi Martin, 46'), Даконам Ортега Дьене (Диего Рико, 46'), Луис Милья, Неманья Максимович (Yellu Santiago, 88'), Мэйсон Гринвуд, Борха Майораль (Хайме Мата, 88') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Начо, Антонио Рюдигер (Эдуардо Камавинжа, 46'), Джуд Беллингхэм (Даниэль Карвахаль, 88'), Лука Модрич, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Родриго, 76'), Хоселу (Браим Диас, 88'), Лукас Васкес Предупреждения: Даконам Ортега Дьене (26'), Ферлан Менди (30')

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    Заработанные три очка позволили «Реалу» набрать 57 баллов и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Хетафе» осталось 29 пунктов и десятая позиция.

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