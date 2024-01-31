До матча
«Хетафе»
«Хетафе» набрал 29 очков в 21-м матче, что позволяет подопечным Хосе Бордаласа занимать 10-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги. На счету команды 7 побед, 8 ничьих и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 28:28.
В крайнем туре чемпионата «темно-синие» добились уверенной домашней победы над «Гранадой» (2:0). Оба гола были забиты в первом тайме, отличились Гринвуд и Майораль.
Этот успех прервал трехматчевую серию команды без побед. Ранее дружина Бордаласа сыграла вничью с «Атлетико» (3:3), а затем уступила «Райо Вальекано» (0:2) и «Осасуне» (2:3).
«Реал»
Мадридский «Реал» продолжает погоню за лидером турнирной таблицы Ла Лиги — «Жироной». При матче в запасе «сливочные» отстают от жиронцев на один балл. На счету «Реала» 54 очка в 21-м матче: 17 побед, 3 ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 45:14.
Подопечные Карло Анчелотти не теряют очков в чемпионате на протяжении пяти туров подряд, а общая беспроигрышная серия мадридцев в чемпионате составляет 15 матчей.
В крайнем туре Ла Лиги «Реал» одержал вторую подряд волевую победу, одолев на выезде «Лас-Пальмас» (2:1). Ранее мадридцы взяли три очка в матче с «Альмерией» (3:2), отыгравшись со счета 0:2.
Личные встречи
В первом круге текущего сезона «Реал» обыграл соперника со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету мадридцев 7 побед, «Хетафе» оказался сильнее в одном случае и еще дважды была зафиксирована ничья.
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