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    «Хетафе» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и мадридским «Реалом»

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    Сегодня в 23:00 по московскому времени «Хетафе» на своем поле сыграет с «Реалом». За ходом встречи 20-го тура чемпионата Испании приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Хетафе»

    «Хетафе» набрал 29 очков в 21-м матче, что позволяет подопечным Хосе Бордаласа занимать 10-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги. На счету команды 7 побед, 8 ничьих и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 28:28.

    В крайнем туре чемпионата «темно-синие» добились уверенной домашней победы над «Гранадой» (2:0). Оба гола были забиты в первом тайме, отличились Гринвуд и Майораль.

    Этот успех прервал трехматчевую серию команды без побед. Ранее дружина Бордаласа сыграла вничью с «Атлетико» (3:3), а затем уступила «Райо Вальекано» (0:2) и «Осасуне» (2:3).

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    «Реал»

    Мадридский «Реал» продолжает погоню за лидером турнирной таблицы Ла Лиги — «Жироной». При матче в запасе «сливочные» отстают от жиронцев на один балл. На счету «Реала» 54 очка в 21-м матче: 17 побед, 3 ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 45:14.

    Подопечные Карло Анчелотти не теряют очков в чемпионате на протяжении пяти туров подряд, а общая беспроигрышная серия мадридцев в чемпионате составляет 15 матчей.

    В крайнем туре Ла Лиги «Реал» одержал вторую подряд волевую победу, одолев на выезде «Лас-Пальмас» (2:1). Ранее мадридцы взяли три очка в матче с «Альмерией» (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

    Личные встречи

    В первом круге текущего сезона «Реал» обыграл соперника со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету мадридцев 7 побед, «Хетафе» оказался сильнее в одном случае и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хетафе» — «Реал» с коэффициентом 1.98.

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