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    Останется ли «Реал» потенциальным лидером?

    «Хетафе» — «Реал». Ставка (к. 1.98) и прогноз на чемпионат Испании, 1 февраля 2024 года

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    «Реал» — фаворит матча
    «Хетафе» — «Реал». Матч пройдет 1 февраля в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги, начало — 23:00 (мск). «Хетафе» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Февраля 2024 года
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    «Хетафе»

    По итогам 21-го матча испанской Ла Лиги «Хетафе» занимает 10-ю позицию с отставанием в семь очков от зоны еврокубков — шестой строчки.

    Команда уже не выступает в Кубке Испании, где остановилась в 1/8 финала. На данной стадии она потерпела на своем поле поражение от «Севильи» (1:3).

    Коэффициенты матча Хетафе — Реал Мадрид

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    В своем последнем матче в рамках Ла Лиги «асулонес» набрали три очка. В домашних стенах они обыграли «Гранаду» (2:0), забив два безответных мяча.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

    «Реал»

    После 21-го матча Примеры «Реал» занимает вторую позицию с отставанием в один балл от лидера «Жироны», но при этом сыграл на один поединок меньше, так что потенциально возглавляет таблицу.

    В то же время команда уже прекратила борьбу в Кубке Испании, где вылетела в 1/8 финала. На этой стадии турнира она в фееричной игре уступила в дерби «Атлетико» (2:4), проиграв в дополнительное время.

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    • При этом «Сливочные» уже не играют в еврокубках, где вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Они выиграл свой квартет, где опередили «Наполи», «Брагу» и «Унион Берлин».

    В последних 24 поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при 20 победах и трех ничьих, так что у мадридцев великолепная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,55. Успех «Хетафе» оценивается в 6,40, ничья — в 4,00.

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    В шести последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,98.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,92, ведь в пяти из шести последних матчей «Реала» был реализован именно такой сценарий.

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    «Хетафе» — «Реал»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Реал» потенциальным лидером?
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