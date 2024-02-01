«Хетафе» — «Реал». Матч пройдет 1 февраля в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги, начало — 23:00 (мск). «Хетафе» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хетафе»

По итогам 21-го матча испанской Ла Лиги «Хетафе» занимает 10-ю позицию с отставанием в семь очков от зоны еврокубков — шестой строчки.

Команда уже не выступает в Кубке Испании, где остановилась в 1/8 финала. На данной стадии она потерпела на своем поле поражение от «Севильи» (1:3).

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В своем последнем матче в рамках Ла Лиги «асулонес» набрали три очка. В домашних стенах они обыграли «Гранаду» (2:0), забив два безответных мяча.

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

«Реал»

После 21-го матча Примеры «Реал» занимает вторую позицию с отставанием в один балл от лидера «Жироны», но при этом сыграл на один поединок меньше, так что потенциально возглавляет таблицу.

В то же время команда уже прекратила борьбу в Кубке Испании, где вылетела в 1/8 финала. На этой стадии турнира она в фееричной игре уступила в дерби «Атлетико» (2:4), проиграв в дополнительное время.

При этом «Сливочные» уже не играют в еврокубках, где вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Они выиграл свой квартет, где опередили «Наполи», «Брагу» и «Унион Берлин».

В последних 24 поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при 20 победах и трех ничьих, так что у мадридцев великолепная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,55. Успех «Хетафе» оценивается в 6,40, ничья — в 4,00.

В шести последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,98.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,92, ведь в пяти из шести последних матчей «Реала» был реализован именно такой сценарий.