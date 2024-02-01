«Хетафе»
По итогам 21-го матча испанской Ла Лиги «Хетафе» занимает 10-ю позицию с отставанием в семь очков от зоны еврокубков — шестой строчки.
Команда уже не выступает в Кубке Испании, где остановилась в 1/8 финала. На данной стадии она потерпела на своем поле поражение от «Севильи» (1:3).
Коэффициенты матча Хетафе — Реал Мадрид
В своем последнем матче в рамках Ла Лиги «асулонес» набрали три очка. В домашних стенах они обыграли «Гранаду» (2:0), забив два безответных мяча.
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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.
«Реал»
После 21-го матча Примеры «Реал» занимает вторую позицию с отставанием в один балл от лидера «Жироны», но при этом сыграл на один поединок меньше, так что потенциально возглавляет таблицу.
В то же время команда уже прекратила борьбу в Кубке Испании, где вылетела в 1/8 финала. На этой стадии турнира она в фееричной игре уступила в дерби «Атлетико» (2:4), проиграв в дополнительное время.
При этом «Сливочные» уже не играют в еврокубках, где вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Они выиграл свой квартет, где опередили «Наполи», «Брагу» и «Унион Берлин».
В последних 24 поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при 20 победах и трех ничьих, так что у мадридцев великолепная форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,55. Успех «Хетафе» оценивается в 6,40, ничья — в 4,00.
В шести последних матчах гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,98.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,92, ведь в пяти из шести последних матчей «Реала» был реализован именно такой сценарий.