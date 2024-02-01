Романцев: Я горжусь Головиным

Экс-наставник «Спартака» и сборной Россиирассказал, как относится к хавбеку «Монако»

«Александр — игрок сборной, выступает в престижном европейском чемпионате, где не раз назывался лучшим футболистом тура, включался в символическую сборную лиги. И не только доказал право на место в составе такого уважаемого клуба, как "Монако", но и стал в нем знаковой фигурой. А еще полностью согласен с Александром Мостовым, заявившим, что по умению работать с мячом и принимать решения Головин — лучший среди всех наших игроков.

Горжусь этим настоящим российским мужиком, который в такое непростое время с честью представляет в Европе наш футбол. За что ему огромное спасибо!» — сказал Романцев «СЭ».

Головин играет за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 18 встреч за французский клуб, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.