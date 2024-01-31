Игнатьев: Сербия близка по менталитету к России, верю, что скоро адаптируюсь

Бывший нападающий «Локомотива» и «Рубина»рассказал, почему перешел в сербский

В начале января воспитанник «Краснодара» расторг контракт с «Сочи».

«Сербия очень близка по менталитету и духу к России, и я верю, что очень скоро адаптируюсь.

Что касается футбола здесь и в России, я не вижу никаких различий: мяч везде круглый, поле одинаковое, и я верю, что в этом плане не будет никаких проблем.

Как нападающий, я всегда стремлюсь забить как можно больше голов, и всякий раз, когда есть возможность, я стараюсь, чтобы это произошло, но известно, что в футболе не все зависит только от одного игрока.

Я, безусловно, буду стараться и надеюсь, что благодаря моим усилиям и усилиям всех игроков клуб будет забивать голы, и у нас будет много возможностей сделать болельщиков счастливыми», — приводит слова Игнатьева пресс-служба «Железничара».

Transfermarkt оценивает стоимость Игнатьева в 800 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 12 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.