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    Игнатьев: Сербия близка по менталитету к России, верю, что скоро адаптируюсь

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    Бывший нападающий «Локомотива» и «Рубина» Иван Игнатьев рассказал, почему перешел в сербский «Железничар».

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    В начале января воспитанник «Краснодара» расторг контракт с «Сочи».

    «Сербия очень близка по менталитету и духу к России, и я верю, что очень скоро адаптируюсь.

    Что касается футбола здесь и в России, я не вижу никаких различий: мяч везде круглый, поле одинаковое, и я верю, что в этом плане не будет никаких проблем.

    Как нападающий, я всегда стремлюсь забить как можно больше голов, и всякий раз, когда есть возможность, я стараюсь, чтобы это произошло, но известно, что в футболе не все зависит только от одного игрока.

    Я, безусловно, буду стараться и надеюсь, что благодаря моим усилиям и усилиям всех игроков клуб будет забивать голы, и у нас будет много возможностей сделать болельщиков счастливыми», — приводит слова Игнатьева пресс-служба «Железничара».

    Transfermarkt оценивает стоимость Игнатьева в 800 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 12 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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