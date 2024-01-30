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    Сычев назначен на пост директора омского «Иртыша» из Второй лиги

    Футбол Иртыш Омск
    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев стал директором ФК «Иртыш». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Работа в "Иртыше" это новый вызов. С которым, мы уверены, Дмитрий Сычёв обязательно справится! Коллектив футбольного клуба "Иртыш" от души поздравляет Дмитрия Евгеньевича с новой должностью и желает только побед во благо омского футбола», — заявила пресс-служба «Иртыша».

    Сычев также прокомментировал свое назначение на пост президента клуба.

    «Для меня, как омича, назначение на эту должность — большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг — вернуть то, что дал мне омский футбол. Работы предстоит непочатый край», — цитирует Сычева ТАСС.

    «Иртыш» занимает 8-е место в таблице Второй лиги с 23 очками в активе.

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