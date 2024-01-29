«ПСЖ» — «Брест»: счет матча 2:2 (2:0), обзор голов

Эрик Руа — главный тренер «Бреста» Фото: globallookpress.com
На 38-й минуте Марко Асенсио открыл счет в матче с передачи Брэдли Барколя.
Спустя семь минут преимущество удвоил Рандаль Коло-Муани.
После перерыва изменилось течение игры и «Бресту» удалось сравнять счет.
На 55-й минуте Махди Камара отквитал один мяч, а на 80-й минуте Матиас Перейра-Лаже сравнял счет.
Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ — Брест 2:2
Голы: 1:0 Марко Асенсио (38'), 2:0 Рандаль Коло Муани (45'), 2:1 Махди Камара (55'), 2:2 Матиас Перейра Лаж (80') Предупреждения: Лукас Эрнандес (26'), Пьерр Лис-Мелу (32'), Килиан Мбаппе (53'), Кенни Лала (53'), Уоррен Заир-Эмери (58'), Лилиан Брассье (59'), Брэдли Баркола (90 + 2'), Брэдли Баркола (90 + 4')
«ПСЖ» в следующем туре сыграет в гостях со «Страсбургом».
«Брест» примет дома «Ниццу».