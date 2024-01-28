Пиоли: «Милан» упорно боролся, но не выиграл игру

Наставник «Милана»прокомментировал потерю очков в матче 22-го тура Серии А с «Болоньей». Встреча закончилась вничью 2:2.

«Мы покидаем стадион с сожалением от того, что не выиграли игру. Это правда, что не было реализовано два пенальти, но у нас в целом было много моментов. Также мы позволили "Болонье" реализовать несколько её моментов, но нам всё равно удалось выйти вперёд.

Мы не можем допускать снижения концентрации и интенсивности в обороне в конце матча. Жаль, что так получилось, потому что мы упорно боролись. Учитывая то, как всё складывалось, сегодня мы могли бы одержать важную победу», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

После 22 туров Серии А миланский клуб набрал 46 очков и идет третьим в таблице.

Календарь и таблица Серии А

«Болонья» (33) находится на шестом месте.