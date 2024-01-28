В 19:30 28.01.2024 Ньюпорт Каунти и Манчестер Юнайтед начнут матч в кубке Англии по футболу.

Ньюпорт Каунти — Манчестер Юнайтед

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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