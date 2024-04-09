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    «Лестер» третий раз в сезоне выиграет у «Миллуолла»?

    «Миллуолл» — «Лестер». Ставка (к. 2.09) и прогноз на Чемпионшип 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Лестер»
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    Джейми Варди
    «Лестер» сыграет на выезде против «Миллуолла» в рамках 42-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 21:45 мск. «Миллуолл» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Миллуолл» находится на 20-й строчке, имея в своем активе 44 очка после 41 матча.

    Отрыв от зоны вылета составляет лишь два очка. Ситуация максимально напряженная, «Миллуолл» может свалиться в Лигу 1.

    Последние матчи: «Миллуолл» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах. Более того, на этом отрезке у него три поражения.

    «Львы» проиграли «Лидсу», «Ротерхэму» и «Хаддерсфилду» и разошлись миром с «Вест Бромвичем».

    Не сыграют: Джо Брайан, Маррей Уоллес и Кевин Нисбет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Миллуолл», похоже, решил поиграть на нервах своих болельщиков. Заключительный отрезок станет настоящим испытанием для команды, и есть подозрение, что эта история завершится не хэппи-эндом.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» занимает первое место в таблице Чемпионшипа, набрав в 40 матчах 88 очков.

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    • Отрыв от конкурентов — «Ипсвича» и «Лидса» — минимальный: одно очко от первых и два — от вторых. Но при этом у «Лестера» есть еще игра в запасе, которая может стать судьбоносной.

    Последние матчи: несколько дней назад «Лестер» выиграл на своем поле у «Бирмингема», а перед этим была домашняя победа над «Норвичем».

    Благодаря этим двух результатам и неудачам конкурентов команда Энцо Марески вернулась на вершину таблицы.

    Не сыграют: все основные игроки «Лестера» готовы принять участие в предстоящем матче.

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    Состояние команды: у «Лестера» был неприятный спад, случившийся на фоне слухов о том, что в следующем сезоне с клуба снимут очки за нарушение финансовых правил. Если судить по недавним матчам, «лисы», похоже, пришли в себя. У них действительно есть шикарный шанс получить прямую путевку в английскую Премьер-лигу.

    Статистика для ставок

    • «Миллуолл» в текущей кампании выиграл лишь шесть из 20-ти домашних матчей

    • «Лестер» чаще всех набирает очки на выезде. Команда Марески в 20-ти выездных матчах одержала 13 побед, забила 39 мячей и потерпела лишь четыре поражения

    • В четырех из пяти предыдущих матчей «Лестера» зашла ставка на «тотал больше 2,5»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Миллуолл» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Лестера» — за 1.70.

    Прогноз: если «Лестер» действительно хочет прорваться в АПЛ без участия в стыковых матчах, ему ни в коем случае нельзя терять очки в такой игре. Скорее всего, гости обыграют соперника, который очень неубедительно выглядел в недавних матчах.

    К слову, ранее в этом сезоне «лисы» выиграли у «Миллуолла» в рамках первого круга Чемпионшипа и в третьем раунде Кубка Англии. Оба матча завершились со счетом 3:2.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лестера» + тотал больше 1,5 за 2.09.

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    Ставка и прогноз на матч «Миллуолл» — «Лестер» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. «Лестер» третий раз в сезоне выиграет у «Миллуолла»?
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