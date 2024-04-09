«Лестер» сыграет на выезде против «Миллуолла» в рамках 42-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 21:45 мск. «Миллуолл» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Миллуолл» находится на 20-й строчке, имея в своем активе 44 очка после 41 матча.

Отрыв от зоны вылета составляет лишь два очка. Ситуация максимально напряженная, «Миллуолл» может свалиться в Лигу 1.

Последние матчи: «Миллуолл» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах. Более того, на этом отрезке у него три поражения.

«Львы» проиграли «Лидсу», «Ротерхэму» и «Хаддерсфилду» и разошлись миром с «Вест Бромвичем».

Не сыграют: Джо Брайан, Маррей Уоллес и Кевин Нисбет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Миллуолл», похоже, решил поиграть на нервах своих болельщиков. Заключительный отрезок станет настоящим испытанием для команды, и есть подозрение, что эта история завершится не хэппи-эндом.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» занимает первое место в таблице Чемпионшипа, набрав в 40 матчах 88 очков.

Отрыв от конкурентов — «Ипсвича» и «Лидса» — минимальный: одно очко от первых и два — от вторых. Но при этом у «Лестера» есть еще игра в запасе, которая может стать судьбоносной.

Последние матчи: несколько дней назад «Лестер» выиграл на своем поле у «Бирмингема», а перед этим была домашняя победа над «Норвичем».

Благодаря этим двух результатам и неудачам конкурентов команда Энцо Марески вернулась на вершину таблицы.

Не сыграют: все основные игроки «Лестера» готовы принять участие в предстоящем матче.

Состояние команды: у «Лестера» был неприятный спад, случившийся на фоне слухов о том, что в следующем сезоне с клуба снимут очки за нарушение финансовых правил. Если судить по недавним матчам, «лисы», похоже, пришли в себя. У них действительно есть шикарный шанс получить прямую путевку в английскую Премьер-лигу.

Статистика для ставок

«Миллуолл» в текущей кампании выиграл лишь шесть из 20-ти домашних матчей

«Лестер» чаще всех набирает очки на выезде. Команда Марески в 20-ти выездных матчах одержала 13 побед, забила 39 мячей и потерпела лишь четыре поражения

В четырех из пяти предыдущих матчей «Лестера» зашла ставка на «тотал больше 2,5»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Миллуолл» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Лестера» — за 1.70.

Прогноз: если «Лестер» действительно хочет прорваться в АПЛ без участия в стыковых матчах, ему ни в коем случае нельзя терять очки в такой игре. Скорее всего, гости обыграют соперника, который очень неубедительно выглядел в недавних матчах.

К слову, ранее в этом сезоне «лисы» выиграли у «Миллуолла» в рамках первого круга Чемпионшипа и в третьем раунде Кубка Англии. Оба матча завершились со счетом 3:2.

Рекомендуемая ставка: победа «Лестера» + тотал больше 1,5 за 2.09.