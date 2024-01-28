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    «Ньюпорт» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2,10) и прогноз на Кубок Англии 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюпорт» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Ньюпорт» — «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Англии 28 января, начало — 19:30 (мск) «Ньюпорт» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 28 Января 2024 года
    Ньюпорт Каунти
  • Англия. Вторая лига
    •  Ньюпорт Каунти 19:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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    «Ньюпорт»

    Представитель Лиги 2 успешно миновал три круга в Кубке Англии и попадание в 1/16 финала для него уже является достижением. В своем первом матче команда уверенно победила «Олдхэм»(2:0).

    Затем «Ньюпорт» только в переигровке прошел «Барнет» (1:1, 4:1). Похожая история случилась у него и с «Истли» (1:1, 3:1). Во втором матче до середины второго тайма была равная игра, но затем «Ньюпорт» все-таки додавил соперника, забив дважды.

    Коэффициенты матча Ньюпорт Каунти — Манчестер Юнайтед

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    В Лиге 2 команда располагается на 14-м месте, матч последнего тура был перенесен из-за участия в Кубке Англии. До этого «Ньюпорт» победил на своем поле «Рексхэм» с минимальным счетом 1:0.

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    Состав у команды довольно средний, тут почти нет футболистов с опытом выступления в Премьер-лиге, но все равно эта команда довольно организованная и с сильным характером.

    «Манчестер Юнайтед»

    В прошлом круге Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» не испытал никаких проблем с «Уиганом», победив его со счетом 2:0 в гостях. Тогда отличились Диогу Далот и Бруно Фернандеш.

    В чемпионате Англии кризис команды продолжается, она идет только на восьмом месте с 32 очками. В последнем туре команда Эрика тен Хага сыграла дома вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

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    • По ходу встречи «красные дьяволы» дважды вели в счете, но не смогли удержать свое преимущество. Голами в этой встрече отметились Расмус Хейлунн и Маркус Рэшфорд.

    Всего же в шести последних встречах у «МЮ» всего одна победа над «Астон Виллой» (3:2) и две ничьи. Из Кубка английской лиги команда уже вылетела, проиграв «Ньюкаслу» (0:3).

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры дают на победу «Ньюпорта» -22,0, на ничью 13,0, а на успех «Манчестер Юнайтед» всего 1,08.

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    Разница в силе команд довольно существенна, но команда тен Хага сейчас не в том состоянии, чтобы громить любого соперника.

    На наш взгляд, неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Ньюпорта» с форой плюс 2,5 за 2,10. «Ньюпорт» будет грызть землю перед своими болельщиками, а самоотдача будет запредельной.

    Любители рисковать могут попробовать ставку на победу «Ньюпорта» с форой плюс 1 за 6,60.

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