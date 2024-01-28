Президент УЕФА о матч Россия — Сербия: Почему это проблема, если молодые люди хотят выйти и сыграть в футбол?

Президент УЕФАвысказался о предстоящем товарищеском матче между сборными

Ранее стало известно, что матч Россия — Сербия состоится 21 марта.

«Это не в нашей юрисдикции. Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этой комнате. По закону мы ничего сделать не можем.

Почему это такая проблема? Почему это проблема, если молодые люди хотят выйти и сыграть в футбол?

И никого не волнует этот матч. Если бы вы, англичане, не говорили об этой игре, никто бы и не узнал о ней.

Мы в Словении даже не знаем, что они сыграют между собой, потому что людей не волнуют вещи, на которых часто заостряет внимание английская политика и ведущие СМИ. Проведут один товарищеский матч, и что?», — приводит слова Чеферина The Guardian.