«Зенит» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол в этом матче забил нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на 88-й минуте.
Товарищеский матч (клубы).
«Зенит» — «Урал» 1:0.
Гол: Кассьерра, 88«Зенит»: Адамов (Васютин, 46), Марио Фернандес (Черный, 80), Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Ахметов (Коваленко, 46), Барриос, Вендел (Васильев, 69), Кассьерра, Педро (Мостовой, 63), Артур«Урал»: Помазун (Ал.Мамин, 46), Филипенко (Бегич, 46), Арт.Мамин (Кики, 46), Итало (Эммерсон, 46), Кулаков (Аюпов, 46. Сунгатулин, 84), Газинский (Бевеев, 46), Сиссе (Мишкич, 46), Юшин (Дмитриев, 46), Егорычев (Бочеров, 46), Концевой (Шеттине, 46), Каштанов (Ишков, 46)
В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют против «Аль-Фата» из Саудовской Аравии 28-го января. «Урал» встретится с «Локомотивом» 31-го числа.