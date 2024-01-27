Талантливый вратарь возвращается в «Торпедо»

Московскоеберет 22-летнего голкипера «Пари НН»в аренду до конца сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник близкий к нему.

За вратаря автозаводцы заплатят всего 1 млн рублей, такую символическую сумму выставил нижегородский клуб. Сейчас стороны согласовывают последние детали трансфера.

Виталий Ботнарь стал игроком «Пари НН» летом 2023 года, перейдя как раз из «Торпедо», где был несколько лет основным голкипером, в том числе и команда выходила в РПЛ.

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Но в новом клубе 22-летний вратарь осел в запасе, проиграв конкуренцию Нигматуллину и Кукушкину. В «Пари НН» он сыграл всего 4 матча в Кубке России и пропустил в них 10 мячей.