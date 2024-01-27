ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКлопп покинет «Ливерпуль»: шесть ключевых вопросов о будущем клуба и тренера
  • 13:12
    • Соболенко защитила титул на Australian Open
  • 12:25
    • Определилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России
    Все новости спорта

    Талантливый вратарь возвращается в «Торпедо»

    Футбол Трансферы Торпедо Нижний Новгород
    Московское «Торпедо» берет 22-летнего голкипера «Пари НН» Виталия Ботнаря в аренду до конца сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник близкий к нему.

    Виталий Ботнарь
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Ботнарь

    За вратаря автозаводцы заплатят всего 1 млн рублей, такую символическую сумму выставил нижегородский клуб. Сейчас стороны согласовывают последние детали трансфера.

    Виталий Ботнарь стал игроком «Пари НН» летом 2023 года, перейдя как раз из «Торпедо», где был несколько лет основным голкипером, в том числе и команда выходила в РПЛ.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Но в новом клубе 22-летний вратарь осел в запасе, проиграв конкуренцию Нигматуллину и Кукушкину. В «Пари НН» он сыграл всего 4 матча в Кубке России и пропустил в них 10 мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» легко обыграет проблемный «Вильярреал»?
  • «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Динамо» возьмет реванш за недавние 3:6 на «ВТБ Арене»?
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Ждем много голов
  • «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры