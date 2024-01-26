Защитник «Атлетико» перейдет в «Фенербахче»

Чаглар Сеюнджю Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, Сеюнджю близок к переходу в «Фенербахче» на правах аренды.
Турецкий футболист будет выступать за стамбульский клуб до конца сезона.
Источник отмечает, что в договоре не будет пункта о выкупе игрока этим летом.
Сеюнджю провел в текущем чемпионате Испании шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее стало известно, что «Атлетико» заплатит 22 млн евро за 18-летнего полузащитника «Антверпена».