Защитник «Атлетико» перейдет в «Фенербахче»

Защитник «Атлетико»проведет вторую половину сезона в чемпионате Турции.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Сеюнджю близок к переходу в «Фенербахче» на правах аренды.

Турецкий футболист будет выступать за стамбульский клуб до конца сезона.

Источник отмечает, что в договоре не будет пункта о выкупе игрока этим летом.

Сеюнджю провел в текущем чемпионате Испании шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что «Атлетико» заплатит 22 млн евро за 18-летнего полузащитника «Антверпена».