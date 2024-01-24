«Атлетико» заплатит 22 млн евро за 18-летнего полузащитника «Антверпена»

Мадридскийблизок к подписанию полузащитника «Антверпена»

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Антверпен» получит за 18-летнего футболиста 22 миллиона евро без учета бонусов.

О сделке будет объявлено сразу после того, как Вермерен договорится с «Атлетико» по условиям личного контракта.

Transfermarkt оценивает стоимость Вермерена в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Вермерен провел в чемпионате Бельгии 21 матч, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.