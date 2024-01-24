ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэстон МаккенниБыл козлом отпущения, а теперь звезда. Удивительный путь Уэстона Маккенни
  • 08:22
    • Ястремская вышла в полуфинал Australian Open
  • 13:05
    • «Сочи» объявил о переходе Сааведры
  • 12:44
    • «Атлетико» заплатит 22 млн евро за 18-летнего полузащитника «Антверпена»
  • 11:25
    • Давила намекнул на желание покинуть ЦСКА
  • 11:17
    • Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    «Атлетико» заплатит 22 млн евро за 18-летнего полузащитника «Антверпена»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Атлетико Примера (Ла Лига) Футбол Испании Антверпен Трансферы
    Мадридский «Атлетико» близок к подписанию полузащитника «Антверпена» Артюра Вермерена.

    Артюр Вермерен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артюр Вермерен

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

    «Антверпен» получит за 18-летнего футболиста 22 миллиона евро без учета бонусов.

    О сделке будет объявлено сразу после того, как Вермерен договорится с «Атлетико» по условиям личного контракта.

  • Новая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу
  • Отказавшийся от сборной Бразилии тренер может привести «Лос Бланкос» к беспрецедентному успеху
  • 20/01/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Вермерена в 30 миллионов евро.

    В текущем сезоне Вермерен провел в чемпионате Бельгии 21 матч, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пришло время «Атлетика»
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ливерпуль» снова победит и выйдет в финал Кубка английской лиги
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Унион» даст бой чемпиону
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры