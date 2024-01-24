«Атлетико» заплатит 22 млн евро за 18-летнего полузащитника «Антверпена»

Артюр Вермерен Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.
«Антверпен» получит за 18-летнего футболиста 22 миллиона евро без учета бонусов.
О сделке будет объявлено сразу после того, как Вермерен договорится с «Атлетико» по условиям личного контракта.
Transfermarkt оценивает стоимость Вермерена в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Вермерен провел в чемпионате Бельгии 21 матч, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.