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    Полузащитник «Удинезе» Товен изъявил желание вернуться в Лигу 1

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    Полузащитник «Удинезе» Флорьян Товен объяснил, почему хочет выступать во французской Лиге 1.

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    «Я скучаю по лиге, по жизни во Франции. Лига 1 — это лига, которую я очень хорошо знаю и в которой я всегда добивался хороших результатов. Если у меня будет возможность, если появится хороший проект, я бы хотел вернуться в туда.

    Пока никто не пришёл за мной… Посмотрите на мои видео, я в сумасшедшей форме. Несколько дней назад на тренировке я пробежал девять километров за занятие, что является чем-то неслыханным», — приводит слова Товена Tuttomercatoweb.

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    • Ранее Товен выступал за 3 французских клуба — «Бастию», «Лилль» и «Марсель». В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Удинезе» в Серии А, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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