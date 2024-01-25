Полузащитник «Удинезе» Товен изъявил желание вернуться в Лигу 1

Полузащитникобъяснил, почему хочет выступать во французской Лиге 1.

«Я скучаю по лиге, по жизни во Франции. Лига 1 — это лига, которую я очень хорошо знаю и в которой я всегда добивался хороших результатов. Если у меня будет возможность, если появится хороший проект, я бы хотел вернуться в туда.

Пока никто не пришёл за мной… Посмотрите на мои видео, я в сумасшедшей форме. Несколько дней назад на тренировке я пробежал девять километров за занятие, что является чем-то неслыханным», — приводит слова Товена Tuttomercatoweb.

Ранее Товен выступал за 3 французских клуба — «Бастию», «Лилль» и «Марсель». В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Удинезе» в Серии А, забил 4 гола и сделал голевую передачу.