ЦСКА будет сотрудничать с главной академией Ирана

Московскийи ведущая иранская футбольная академиязаключили договор о длительном сотрудничестве, сообщает официальный сайт армейцев.

Согласно договору, будет проходит обучение иранских тренеров на базе московского клуба, а также использование прогрессивных методик клуба.

Помимо этого, предполагается постоянное проведение товарищеских игр и обмен талантливыми воспитанниками, когда они достигнут 18-летнего возраста.

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Сотрудники ЦСКА уже побывали с 18 по 20 января на базе KIA Academy в Тегеране. По итогам поездки три лучших игрока прилетят на просмотр в молодежную команду армейцев 11 февраля. Планируется, что ответный визит состоится весной 2024 года.