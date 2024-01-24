ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельНовый тренер для Кейна? Позиция Тухеля в «Баварии» стала очень шаткой
  • 19:11
    • «Автомобилист» уступил дома «Ак Барсу» с разгромным счетом
  • 17:49
    • Зверев победил Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open
  • 16:20
    • В РПЛ перенесут игры 21-го тура из-за выборов президента России
  • 14:51
    • «Адмирал» выиграл у «Металлурга» в КХЛ
  • 19:42
    • «Зенит» разгромил корейский «Чонбук» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    ЦСКА будет сотрудничать с главной академией Ирана

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Сборная Ирана
    Московский ЦСКА и ведущая иранская футбольная академия KIA Academy заключили договор о длительном сотрудничестве, сообщает официальный сайт армейцев.

    Федор Чалов — воспитанник ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Чалов — воспитанник ЦСКА

    Согласно договору, будет проходит обучение иранских тренеров на базе московского клуба, а также использование прогрессивных методик клуба.

    Помимо этого, предполагается постоянное проведение товарищеских игр и обмен талантливыми воспитанниками, когда они достигнут 18-летнего возраста.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сотрудники ЦСКА уже побывали с 18 по 20 января на базе KIA Academy в Тегеране. По итогам поездки три лучших игрока прилетят на просмотр в молодежную команду армейцев 11 февраля. Планируется, что ответный визит состоится весной 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пришло время «Атлетика»
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ливерпуль» снова победит и выйдет в финал Кубка английской лиги
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Унион» даст бой чемпиону
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ястремская — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Гауфф — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры