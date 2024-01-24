ЦСКА будет сотрудничать с главной академией Ирана

Федор Чалов — воспитанник ЦСКА Фото: globallookpress.com
Согласно договору, будет проходит обучение иранских тренеров на базе московского клуба, а также использование прогрессивных методик клуба.
Помимо этого, предполагается постоянное проведение товарищеских игр и обмен талантливыми воспитанниками, когда они достигнут 18-летнего возраста.
Сотрудники ЦСКА уже побывали с 18 по 20 января на базе KIA Academy в Тегеране. По итогам поездки три лучших игрока прилетят на просмотр в молодежную команду армейцев 11 февраля. Планируется, что ответный визит состоится весной 2024 года.