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    Ренан оценил свой дебют за «Интернасьонал»

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    Защитник «Зенита» Роберт Ренан оценил свой дебют за «Интернасьонал», за который он выступает на правах аренды.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    «Начинаем сезон с победы. Очень доволен своей дебютной игрой. Многообещающее начало для нашей команды, давайте продолжим в том же духе», — написал футболист в социальных сетях.

    О переходе 20-летнего Ренана в «Интернасьонал» стало известно в начале января. Футболист представляет бразильский клуб на правах аренды.

    Ренан играл за «Зенит» с января 2022 года, к сине-бело-голубым он присоединился на правах свободного агента.

    Соглашение футболиста с питерской командой истекает в июне 2028 года.

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