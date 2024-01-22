Ренан оценил свой дебют за «Интернасьонал»

Защитник «Зенита»оценил свой дебют за «Интернасьонал», за который он выступает на правах аренды.

«Начинаем сезон с победы. Очень доволен своей дебютной игрой. Многообещающее начало для нашей команды, давайте продолжим в том же духе», — написал футболист в социальных сетях.

О переходе 20-летнего Ренана в «Интернасьонал» стало известно в начале января. Футболист представляет бразильский клуб на правах аренды.

Ренан играл за «Зенит» с января 2022 года, к сине-бело-голубым он присоединился на правах свободного агента.

Соглашение футболиста с питерской командой истекает в июне 2028 года.