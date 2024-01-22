«Лечче» — «Ювентус»: счет матча 0:3 (0:0), обзор голов

Первый тайм не принес забитых голов.
Лишь на 59-й минуте туринцам удалось открыть счет в матче. С передачи Андреа Камбьяссо мяч забил Душан Влахович.
Спустя девять минут серб удвоил преимущество «Ювентуса». В этот раз ему ассистировал Уэстон Маккенни.
Точку в матче на 85-й минуте поставил бразилец Бремер.
Футбол. Италия. Серия А
Лечче — Ювентус 0:3
Голы: 0:1 Душан Влахович (59'), 0:2 Душан Влахович (68'), 0:3 Бремер Глейсон (85') Предупреждения: Уэстон Маккенни (22'), Mohamed Kaba (89')
«Ювентус» вышел пока на первое место в таблице с 52 очками.
«Лечче» занимает 14-е место с 21 очком.