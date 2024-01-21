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    Оман и Таиланд не смогли поразить ворота друг друга

    Оман — Таиланд: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Кубок Азии-2023
    В матче второго тура группы F на Кубке Азии Оман и Таиланд закончили встречу вничью со счетом 0:0.

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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа F
    Оман — Таиланд 0:0
    Оман: Ibrahim Al Mukhaini, Arshad Al Alawi (Abdulrahman Al-Mushaifri, 67'), Khalid Al-Braiki, Ahmed Al Khamisi, Ahmed Al-Kaabi, Jameel Al-Yahmadi, Harib Al Saadi, Abdullah Fawaz (Zahir Al Aghbari, 67'), Salaah Al Yahyaei, Issam Al Sabhi (Omer Malki, 81'), Muhsen Al Ghassani (Abdullah Al-Mushaifri, 90') Таиланд: Supachai Chaided, Bordin Phala (Jaroensak Vongkorn, 71'), Supachok Sarachart, Suphanat Mueanta (Pathomphol Charoenrattanapirom, 86'), Weerathep Pomphan (Suphanan Bureerat, 86'), Peeradon Chamratsamee (Sarach Yooyen, 90'), Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Yusef Elias Dolah, Nicholas Mickelson, Patiwat Khammai Предупреждение: Theerathon Bunmathan (57')

    После двух матчей у Таиланда четыре очка, Оман имеет лишь одно.

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