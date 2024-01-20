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    Тухель: Дайер точно дебютирует в игре с «Вердером»

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    Наставник «Баварии» Томас Тухель отметил, что новичок команды Эрик Дайер дебютирует в матче 18-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером».

    Эрик Дайер
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    Эрик Дайер

    «Эрик Дайер точно дебютирует в матче с "Вердером". Если ничего сверхъестественного не произойдёт, Юпамекано и Маттейс де Лигт выйдут в стартовом составе. Если всё пойдет хорошо, мы сможем дать Дайеру несколько минут», — приводит слова Тухеля Sport.de.

    Соглашение с 29-летним игроком истекает в июне 2024 года с возможностью продления еще на год.

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    Матч между «Баварией» и «Вердером» пройдет 21 января. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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