Тухель: Дайер точно дебютирует в игре с «Вердером»

Наставник «Баварии»отметил, что новичок командыдебютирует в матче 18-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером».

«Эрик Дайер точно дебютирует в матче с "Вердером". Если ничего сверхъестественного не произойдёт, Юпамекано и Маттейс де Лигт выйдут в стартовом составе. Если всё пойдет хорошо, мы сможем дать Дайеру несколько минут», — приводит слова Тухеля Sport.de.

Соглашение с 29-летним игроком истекает в июне 2024 года с возможностью продления еще на год.

Календарь и таблица Бундеслиги

Матч между «Баварией» и «Вердером» пройдет 21 января. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.