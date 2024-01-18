«Наполи» — «Фиорентина»: счет матча 3:0 (1:0), обзор голов

В полуфинале Суперкубка Италиинеожиданно разгромилсо счетом 3:0.

На 22-й минуте счет открыл Джованни Симеоне с передачи Жуана Жезуша.

На 44-й минуте «фиалки» могли забить ответный гол, но Жонатан Иконе не реализовал пенальти.

«Наполи» в конце основного времени забил еще два мяча. Они оба на счету вингера Алессио Дзербина, появившегося на поле в конце второго тайма.

Футбол. Италия. Суперкубок Наполи — Фиорентина 3:0 Голы: 1:0 Джованни Симеоне (22'), 2:0 Алессио Дзербин (84'), 3:0 Алессио Дзербин (86') Наполи: Пьерлуиджи Голлини, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Паскуале Маццокки (Алессио Дзербин, 82'), Мариу Руй (Leo Ostigård, 72'), Йенс-Люс Каюсте (Джанлука Гаэтано, 77'), Станислав Лоботка, Хвича Кварацхелия (Пётр Зелиньски, 72'), Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 72'), Джованни Симеоне Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги (Фабьяно Паризи, 68'), Лукас Мартинес (Антонин Барак, 88'), Никола Миленкович, Джакомо Бонавентура (Давиде Фараони, 88'), Альфред Дункан, Артур Мело, Лукас Бельтран, Йосип Брекало (Риккардо Соттиль, 57'), Жонатан Иконе (M'bala Nzola, 57'), Michael Kayode Предупреждение: Кристиано Бираги (51')

В финале Суперкубка Италии «Наполи» будет играть с победителем пары «Интер» — «Лацио».