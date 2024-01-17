Дзюба о подготовке: Мне какие‑то поблажки небольшие дают, но все равно стараюсь работать на полную

Нападающий «Локомотива»рассказал, с каким настроем команда готовится ко второй части сезона.

«Сейчас на самом деле тяжело, особенно на утренних тренировках. Улыбка появляется уже либо на вечерней, либо после всей работы. Я подтверждаю, здесь очень тяжело.

Но это необходимая работа в нынешних реалиях: у нас молодая, быстрая, хорошая команда, и здесь мы закладываем фундамент, чтобы всю вторую часть сезона быть готовыми.

Мне какие‑то поблажки небольшие дают, но все равно стараюсь работать на полную. У нас с парнями есть определенная договоренность, что мы все вместе работаем в одном направлении: меньше болтаем и ноем, больше пашем. Ногам, конечно, тяжело, но головой понимаешь: надо потерпеть», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.