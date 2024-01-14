«Брест» победил «Монпелье», «Нант» проиграл «Клермону»

Завершились сразу три поединка 18-го тура французской Лиги 1.

В одном из них «Брест» смог переиграть «Монпелье» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Уго Магнетти и Жереми Ле Дордон.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Монпелье 2:0 Голы: 1:0 Уго Маньетти (48'), 2:0 Жереми ле Дуарон (90 + 2') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Брэдли Локо, Махди Камара (Жонас Мартен, 76'), Уго Маньетти (Билал Браими, 90'), Пьерр Лис-Мелу, Матиас Перейра Лаж (Жереми ле Дуарон, 66'), Ромен дель Кастильо (Жюльен Ле Кардинал, 90'), Стив Мунье (Мартин Сатриано, 76') Монпелье: Бенжамен Леком, Максим Эстеве, Кристофер Жюльен, Бечир Омерагич (Жордан Ферри, 46'), Сильван Хефти, Тангуй Кулибали (Кельвин Йебоа, 9'), Тежи Саванье, Халил Файад (Арно Норден, 73'), Жорис Шотар (Лео Леруа, 67'), Акор Адамс (Вахби Хазри, 67'), Асель Геген Предупреждения: Жорис Шотар (44'), Уго Маньетти (45'), Кристофер Жюльен (57')

Календарь и таблица Лиги 1

В параллельной игре «Тулуза» на выезде одолела «Метц» с результатом 1:0. Единственным голом отметился Венсан Сьерро с пенальти.

Футбол. Франция. Лига 1 Метц — Тулуза 0:1 Гол: 0:1 Венсан Сьерро (пенальти) (12') Метц: Александр Укиджа, Максим Колен, Исмаэль Траоре, Матьё Юдоль, Кристоф Эрей, Денли Жан Жак, Чейх Сабали (Бенджамин Тетте, 65'), Жорж Микаутадзе, Йоэль Асоро (Papa Amadou Diallo, 66'), Jean N'Guessan (Артюр Атта, 88'), Kevin N`Doram Тулуза: Гийом Рест, Габриэль Суасо, Расмус Николайсен, Кристиан Мависса Элеби, Уоррен Каманзи, Сесар Хелаберт (Янн Гбоу, 79'), Венсан Сьерро, Арон Дённум, Кристиан Кассерес, Стейн Спирингс, Тёйс Даллинга Предупреждения: Денли Жан Жак (18'), Чейх Сабали (20'), Laszlo Boloni (33'), Kevin N`Doram (37'), Тёйс Даллинга (40'), Уоррен Каманзи (81') Удаление: Кристоф Эрей (72')

И, наконец, «Нант» в родных стенах уступил «Клермону» со счетом 1:2.

На голы Шамара Николсона и Джима Аллевины хозяева ответили точным ударом престижа Флорана Молле.